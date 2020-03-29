السعودية.. حزمة دعم مصرفية لمواجهة كورونا

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أحمد الخليفي، في مقابلة مع "العربية" أن تأجيل سداد الأقساط يشمل جميع من فقد وظيفته بسبب ظروف كورونا بشكل مباشر أو غير مباشر، بموجب التقدم بطلب للمصارف، بمن فيهم المقترضين الأفراد الفاقدين لوظائفهم من أصحاب المهن الحرة.

وأضاف الخليفي أن المؤسسة دعمت تقديم قروض مرحلية ميسرة للشركات لتسدد الرواتب، مثمنا موقف البنوك السعودية في هذا الصدد والتي أبدت تعاوناً في حزم التحفيز التي أطلقتها المؤسسة تباعاً لمواجهة الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا.