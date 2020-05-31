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شركات عالمية طلبت الحماية من الدائنين بسبب كورونا

المصدر: العربية.نت
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- شركة هيرتز لتأجير السيارات:

ديون بـ 19 مليار دولار

عدد الموظفين: 38 ألف موظف

- مجموعة JCPenney لتجارة الملابس:

ديون بـ 4.2 مليار دولار

مجموع الفروع المغلقة 850 فرعا

عدد الموظفين: 95 ألف موظف

- مجموعة Debenhams للموضة:

ديون بمليار دولار

عدد الموظفين: 20 ألف موظف

- مجموعة J.Crew لتجارة الملابس:

ديون بـ 1.7 مليار دولار

عدد الموظفين: 9400

عدد الفروع 390 فرعا

- مجموعة ALDO لمبيعات الأحذية:

ديون بـ 214 مليون دولار

عدد الموظفين: 8000 موظف

عدد الفروع 3000 فرع

- شركة اتصالات Frontier الأميركية:

ديون بـ 10 مليارات دولار

عدد الموظفين: 21 ألف موظف

- خطوط طيران Virgin Australia:

عدد الموظفين: 10600 موظف

ديون بـ 6.8 مليار دولار

- خطوط طيران Flybe البريطانية:

ديون بـ 10 مليارات جنيه إسترليني

عدد الموظفين: 2400 موظف

- خطوط طيران Avianca:

ثاني أقدم شركة طيران في العالم

ديون بـ 7.3 مليار دولار

عدد الموظفين: 19 ألف موظف

- خطوط طيران RavnAir:

ديون بـ 90 مليون دولار

عدد الموظفين: 900 موظف

- مجموعة النوادي الرياضية Gold’s Gym:

إغلاق أكثر من 600 نادي

ديون بـ 100 مليون دولار

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