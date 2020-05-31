شركات عالمية طلبت الحماية من الدائنين بسبب كورونا

- شركة هيرتز لتأجير السيارات:
ديون بـ 19 مليار دولار
عدد الموظفين: 38 ألف موظف
- مجموعة JCPenney لتجارة الملابس:
ديون بـ 4.2 مليار دولار
مجموع الفروع المغلقة 850 فرعا
عدد الموظفين: 95 ألف موظف
- مجموعة Debenhams للموضة:
ديون بمليار دولار
عدد الموظفين: 20 ألف موظف
- مجموعة J.Crew لتجارة الملابس:
ديون بـ 1.7 مليار دولار
عدد الموظفين: 9400
عدد الفروع 390 فرعا
- مجموعة ALDO لمبيعات الأحذية:
ديون بـ 214 مليون دولار
عدد الموظفين: 8000 موظف
عدد الفروع 3000 فرع
- شركة اتصالات Frontier الأميركية:
ديون بـ 10 مليارات دولار
عدد الموظفين: 21 ألف موظف
- خطوط طيران Virgin Australia:
عدد الموظفين: 10600 موظف
ديون بـ 6.8 مليار دولار
- خطوط طيران Flybe البريطانية:
ديون بـ 10 مليارات جنيه إسترليني
عدد الموظفين: 2400 موظف
- خطوط طيران Avianca:
ثاني أقدم شركة طيران في العالم
ديون بـ 7.3 مليار دولار
عدد الموظفين: 19 ألف موظف
- خطوط طيران RavnAir:
ديون بـ 90 مليون دولار
عدد الموظفين: 900 موظف
- مجموعة النوادي الرياضية Gold’s Gym:
إغلاق أكثر من 600 نادي
ديون بـ 100 مليون دولار