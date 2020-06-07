هذا ما جرى لاحتياطيات مصر خلال مايو 2020

قالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة برايم القابضة، منى بدير، إن الاحتياطيات الأجنبية المصرية الرسمية انخفضت بمليار دولار، بينما زادت الاحتياطيات غير الرسمية بمقدار 1.8 مليار دولار.

وشرحت بدير في مقابلة مع "العربية" إن البنك المركزي المصري، يفضل ترك مساحة تسمح له، بتخفيف الضغوط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقالت إن التمويل الجديد الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي بحوالي 2.8 مليار دولار، شكلت دعماً لزيادة الاحتياطيات غير الرسمية، وبالتالي فإن مقدار الزيادة الصافية في الاحتياطيات غير الرسمية يبلغ 800 مليون دولار.