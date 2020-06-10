نظرة على أداء الأسواق العالمية

انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار، مما يسلط الضوء على ضعف التضخم في ظل استمرار انخفاض الطلب وسط ركود اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد‭-‬19.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين نزل 0.1% الشهر الماضي بعدما هوى 0.8% في أبريل نيسان وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول 2008.

وأغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة بعد تأرجح يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لأول توقعات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي منذ الركود الذي أوقدت شرارته جائحة كوفيد-19 في فبراير شباط.

وبعد صعود لما يصل إلى 0.9% عند الفتح، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4% ، مواصلا الخسائر للجلسة الثانية على التوالي. وتصدرت أسهم السفر والترفيه الانخفاضات.