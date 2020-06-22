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أسهم أميركا قلقة من موجة كورونا ثانية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع العضو المنتدب في بيم كابيتال، مهند الأعمى، للحديث حول أداء الأسواق المالية في الولايات المتحدة.

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