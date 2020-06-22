أسهم أميركا قلقة من موجة كورونا ثانية آخر تحديث: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 19:39 - GMT 16:39 تارخ النشر: الاثنين 1 ذو القعدة 1441 هـ - 22 يونيو 2020 KSA 19:25 - GMT 16:25 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أسهم أميركا قلقة من موجة كورونا ثانية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع العضو المنتدب في بيم كابيتال، مهند الأعمى، للحديث حول أداء الأسواق المالية في الولايات المتحدة. إقرأ أيضاً كيف يتأثر الدولار بمخاوف الموجة الثانية من كورونا؟ 17:26 GMT إقرأ أيضاً رسوم ترمب الجمركية تمتد إلى أوروبا 16:29 GMT