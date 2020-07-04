هل تتخطى أونصة الذهب 2200 دولار؟ آخر تحديث: السبت 13 ذو القعدة 1441 هـ - 04 يوليو 2020 KSA 15:00 - GMT 12:00 تارخ النشر: الأربعاء 10 ذو القعدة 1441 هـ - 01 يوليو 2020 KSA 13:17 - GMT 10:17 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل تتخطى أونصة الذهب 2200 دولار؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group رائد الخضر للحديث حول أداء الأسواق المالية العالمية وأسواق المعادن والعملات. إقرأ أيضاً سياسة مالية توسعية في بريطانيا.. لماذا الآن؟ 17:01 GMT إقرأ أيضاً غولدمن ساكس يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي 16:54 GMT