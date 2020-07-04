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هل تتخطى أونصة الذهب 2200 دولار؟

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group رائد الخضر للحديث حول أداء الأسواق المالية العالمية وأسواق المعادن والعملات.

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