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بعد ارتفاعات قياسية.. ناسداك يتراجع بقوة

المصدر: العربية.نت
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نظرة على تراجعات مؤشر ناسداك للأسهم الأميركية.

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