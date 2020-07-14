بعد ارتفاعات قياسية.. ناسداك يتراجع بقوة آخر تحديث: الثلاثاء 23 ذو القعدة 1441 هـ - 14 يوليو 2020 KSA 20:05 - GMT 17:05 تارخ النشر: الثلاثاء 23 ذو القعدة 1441 هـ - 14 يوليو 2020 KSA 19:35 - GMT 16:35 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بعد ارتفاعات قياسية.. ناسداك يتراجع بقوة PDF اطبع حجم الخط نظرة على تراجعات مؤشر ناسداك للأسهم الأميركية. إقرأ أيضاً تونس تفاوض لتأجيل قروض مستحقة هذا العام 18:04 GMT إقرأ أيضاً مأزق هواوي.. ضربة بريطانية هذه المرة 17:45 GMT