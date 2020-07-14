مأزق هواوي.. ضربة بريطانية هذه المرة آخر تحديث: الثلاثاء 23 ذو القعدة 1441 هـ - 14 يوليو 2020 KSA 20:45 - GMT 17:45 تارخ النشر: الثلاثاء 23 ذو القعدة 1441 هـ - 14 يوليو 2020 KSA 20:05 - GMT 17:05 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مأزق هواوي.. ضربة بريطانية هذه المرة PDF اطبع حجم الخط نظرة على أزمة جديدة تواجه هواوي عملاق التكنولوجيا الصينية. إقرأ أيضاً بعد ارتفاعات قياسية.. ناسداك يتراجع بقوة 17:05 GMT إقرأ أيضاً عودة النفوط الثقيلة للمصافي ستحفز الطلب العالمي 17:20 GMT