عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات أسواق العربية 1830

مأزق هواوي.. ضربة بريطانية هذه المرة

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

نظرة على أزمة جديدة تواجه هواوي عملاق التكنولوجيا الصينية.

إقرأ أيضاً بعد ارتفاعات قياسية.. ناسداك يتراجع بقوة بعد ارتفاعات قياسية.. ناسداك يتراجع بقوة 17:05 GMT
إقرأ أيضاً عودة النفوط الثقيلة للمصافي ستحفز الطلب العالمي عودة النفوط الثقيلة للمصافي ستحفز الطلب العالمي 17:20 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر