عودة النفوط الثقيلة للمصافي ستحفز الطلب العالمي آخر تحديث: الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 هـ - 15 يوليو 2020 KSA 20:20 - GMT 17:20 تارخ النشر: الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 هـ - 15 يوليو 2020 KSA 20:06 - GMT 17:06 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك عودة النفوط الثقيلة للمصافي ستحفز الطلب العالمي PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عبد العزيز المقبل كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية للحديث حول تطورات اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط. إقرأ أيضاً مأزق هواوي.. ضربة بريطانية هذه المرة 17:45 GMT إقرأ أيضاً الإمارات ريت يعتزم الخروج من ناسداك دبي 17:04 GMT