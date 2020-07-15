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عودة النفوط الثقيلة للمصافي ستحفز الطلب العالمي

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع عبد العزيز المقبل كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية للحديث حول تطورات اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط.

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