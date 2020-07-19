السعودية لإعادة التمويل تشتري محفظة عقارية

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن توقيع اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليارات ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس إن هذه الاتفاقية ستزيد من قدرة برنامج "مساكن" التابع للمؤسسة على تحقيق أهدافه ضمن خطط المؤسسة الاستراتيجية بتوفير حلول مبتكرة للتمويل العقاري المدعوم لتلبية احتياجات المواطنين، وزيادة نسب تملك المساكن وفق أهداف رؤية 2030، كما تأتي الاتفاقية تأكيداً على متانة أداء المحفظة العقارية التابعة للمؤسسة وجاذبيتها للشراء من قِبل المستثمرين.