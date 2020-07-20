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شركة تحقق تقدماً في لقاح كورونا

المصدر: العربية.نت
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سجل سهم شركة أسترازينيكا قفزة بنسبة 10% بعد بوادر إيجابية للقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد البريطانية، قبل أن يعود ويقلص هذه المكاسب خلال الجلسة، ثم خفف السهم من قفزته إلى ارتفاع بمستوى 2%.

وأعلنت شركة أسترازينيكا أنها توصلت إلى نتائج تجارب لقاحها المرتقب لعلاج فيروس كورونا والتي أجريت على خنازير أثبتت أن تناول جرعتين من اللقاح أثبت استجابة أكبر بدلا من جرعة واحدة.

وتوصل البحث الذي نشره معهد بيربرايت البريطاني إلى أن إعطاء جرعة أولية متبوعة بجرعة معززة من اللقاح حفز استجابة مناعية أقوى من جرعة واحدة.

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