الذهب بأعلى مستوى في 9 سنوات

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% أثناء التعاملات، الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال العضو المنتدب لشركة بيم كابيتال، مهند الأعمى، إن الذهب يتلقى دعما من رغبة المستثمرين في التحوط ضد التضخم، لكن الأسهم تعد أهم من الذهب في الحماية من التضخم، مشيراً إلى طيف آخر من المستثمرين يعتبرون الذهب ملاذا آمنا وقت الانهيار الاقتصادي.

وأضاف الأعمى في مقابلة مع "العربية" أن أسواق الأسهم الأوروبية تلقت دعماً من إقرار خطة التعافي الضخمة.

وأشار إلى تأثيرات الموجة الثانية من كورونا، والتي تنعكس ابتداء من أبريل الماضي، وبدأت تتفاعل معها شركات التكنولوجيا.