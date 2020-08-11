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أسواق المال تترقب المزيد من حزم التحفيز

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع العضو المنتدب في شركة بيم كابيتال، مهند الأعمى، للحديث حول أداء الأسواق العالمية.

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