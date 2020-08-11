أسواق المال تترقب المزيد من حزم التحفيز آخر تحديث: الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441 هـ - 11 أغسطس 2020 KSA 21:43 - GMT 18:43 تارخ النشر: الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441 هـ - 11 أغسطس 2020 KSA 21:01 - GMT 18:01 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أسواق المال تترقب المزيد من حزم التحفيز PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع العضو المنتدب في شركة بيم كابيتال، مهند الأعمى، للحديث حول أداء الأسواق العالمية. إقرأ أيضاً عين تويتر على تيك توك.. فهل تفلح الصفقة؟ 18:39 GMT إقرأ أيضاً ارتفاع حاد للذهب.. فماذا بعد؟ 17:54 GMT