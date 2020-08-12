ارتفاع حاد للذهب.. فماذا بعد؟ آخر تحديث: الأربعاء 22 ذو الحجة 1441 هـ - 12 أغسطس 2020 KSA 20:54 - GMT 17:54 تارخ النشر: الأربعاء 22 ذو الحجة 1441 هـ - 12 أغسطس 2020 KSA 20:39 - GMT 17:39 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ارتفاع حاد للذهب.. فماذا بعد؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، للحديث حول أداء الذهب والأسواق المالية. إقرأ أيضاً أسواق المال تترقب المزيد من حزم التحفيز 18:43 GMT إقرأ أيضاً الإمارات.. شركات عقارية تتكبد خسائر قاسية 16:44 GMT