شركة مصرية بمليار دولار.. تعرف عليها آخر تحديث: الثلاثاء 28 ذو الحجة 1441 هـ - 18 أغسطس 2020 KSA 19:35 - GMT 16:35 تارخ النشر: الثلاثاء 28 ذو الحجة 1441 هـ - 18 أغسطس 2020 KSA 19:26 - GMT 16:26 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شركة مصرية بمليار دولار.. تعرف عليها PDF اطبع حجم الخط نظرة على شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في مصر. إقرأ أيضاً خسائر قاسية لصندوق الثروة النرويجي 16:36 GMT إقرأ أيضاً قيمة أبل تلامس التريليوني دولار 17:03 GMT