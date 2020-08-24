الشركات السعودية تواصل إعلان نتائجها المالية آخر تحديث: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 19:33 - GMT 16:33 تارخ النشر: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 19:23 - GMT 16:23 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشركات السعودية تواصل إعلان نتائجها المالية PDF اطبع حجم الخط نظرة على بعض النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والتي جرى إعلانها الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020. إقرأ أيضاً لماذا تقفز مؤشرات الأسهم الأميركية؟ 16:35 GMT إقرأ أيضاً كورونا يغير نمط الاستثمارات السيادية 16:32 GMT