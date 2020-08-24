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الشركات السعودية تواصل إعلان نتائجها المالية

المصدر: العربية.نت
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نظرة على بعض النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والتي جرى إعلانها الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020.

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