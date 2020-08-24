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كورونا يغير نمط الاستثمارات السيادية

المصدر: العربية.نت
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نظرة على تغير سلوك وتوجهات الصناديق الاستثمارية السيادية بعد جائحة كورونا.

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