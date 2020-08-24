كورونا يغير نمط الاستثمارات السيادية آخر تحديث: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 19:32 - GMT 16:32 تارخ النشر: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 19:25 - GMT 16:25 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كورونا يغير نمط الاستثمارات السيادية PDF اطبع حجم الخط نظرة على تغير سلوك وتوجهات الصناديق الاستثمارية السيادية بعد جائحة كورونا. إقرأ أيضاً الشركات السعودية تواصل إعلان نتائجها المالية 16:33 GMT إقرأ أيضاً تأجيل منتدى دافوس بسبب كورونا 18:13 GMT