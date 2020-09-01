متى تطلق أبل هواتفها الجديدة؟

تخطط شركة آبل لإطلاق أربعة طرازات جديدة من هواتف آيفون التي تعمل بالجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية في أكتوبر، وفقًا لتقرير بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وبحسب ما هو معلن حتى الآن، فإن أبل تطلق هاتفها الجديد آيفون 12 في سبتمبر الجاري، من خلال حدث افتراضي عبر الفيديو تدعو إليه مختلف الصحافيين ومحبي التكنولوجيا.

ورفض المتحدث باسم شركة آبل التعليق على أنباء تأجيل عملية الإطلاق حينما اتصلت به وكالة بلومبيرغ.

وكما هو معتاد من أبل، من المتوقع أن تطلق الشركة منتجات أخرى جديدة، مثل AirTags وهي عبارة عن رقاقة أو شريحة تساعد المستخدمين في العثور على الأشياء المفقودة باستخدام تطبيق Find My، مثل سلسلة المفاتيح.