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أوبك.. 60 عاماً من دعم استقرار أسواق النفط

المصدر: العربية.نت
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نظرة على تاريخ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الذكرى الستين لتأسيسها.

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