أوبك.. 60 عاماً من دعم استقرار أسواق النفط آخر تحديث: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 20:10 - GMT 17:10 تارخ النشر: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أوبك.. 60 عاماً من دعم استقرار أسواق النفط PDF اطبع حجم الخط نظرة على تاريخ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الذكرى الستين لتأسيسها. إقرأ أيضاً خبير نفطي: الوضع الراهن لأسعار النفط لن يستمر والتعافي في أكتوبر 16:39 GMT إقرأ أيضاً كيف غيّر الاحتياطي الفيدرالي سياسات أسعار الفائدة؟ 17:22 GMT