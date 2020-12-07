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كيف سيكون التعافي الاقتصادي مع توزيع لقاح كورونا؟

لقاح كورونا

كيف سيكون التعافي الاقتصادي مع توزيع لقاح كورونا؟

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العربية.نت

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قال رئيس أبحاث السوق في أمانة كابيتال، وليد الحلو، في مقابلة مع "العربية"، إن الأسواق المالية في مرحلة توزيع اللقاح الحالية، ستشهد نوعا من أنواع إعادة التمركز في أسهم القيمة والأسهم الخاسرة من جائحة كورونا.

وصعدت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع أثناء التعاملات، الاثنين، بدعم من توقعات بتحفيز مالي جديد في الولايات المتحدة وتراجع الدولار.

وفي أسواق المال، واصل المؤشر ناسداك الصعود ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، الاثنين، بدعم من تنامي الآمال في إقرار حزمة تحفيز جديدة، في حين نزل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على خلفية توتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن هونغ كونغ.

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