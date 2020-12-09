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لهذا السبب..خفت الإقبال على الدولار بالأسواق

الدولار

لهذا السبب..خفت الإقبال على الدولار بالأسواق

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دبي - العربية.نت

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قال كبير محللي الأسواق في CAPEX.com، محمود القدسي، إن أهم ما ساهم في تراجع أسعار الدولار هو ارتفاع شهية المخاطرة في هذا الوقت.

وأضاف أن المخاطر المتعلقة بكورونا والانتخابات الأميركية انحصرت، وبالتالي تراجع التوجه نحو الملاذات الآمنة.

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