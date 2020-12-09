قال كبير محللي الأسواق في CAPEX.com، محمود القدسي، إن أهم ما ساهم في تراجع أسعار الدولار هو ارتفاع شهية المخاطرة في هذا الوقت.

وأضاف أن المخاطر المتعلقة بكورونا والانتخابات الأميركية انحصرت، وبالتالي تراجع التوجه نحو الملاذات الآمنة.