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اليابان.. ترقب المزيد من تراجعات الين مقابل الدولار

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مقابلة مع عبدالعظيم الأموي رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com يتحدث خلالها حول النظرة المستقبلية لأسعار العملات العالمية.

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