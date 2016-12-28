اليابان.. ترقب المزيد من تراجعات الين مقابل الدولار آخر تحديث: الأربعاء 28 ربيع الأول 1438 هـ - 28 ديسمبر 2016 KSA 15:49 - GMT 12:49 تارخ النشر: الأربعاء 28 ربيع الأول 1438 هـ - 28 ديسمبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اليابان.. ترقب المزيد من تراجعات الين مقابل الدولار PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عبدالعظيم الأموي رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com يتحدث خلالها حول النظرة المستقبلية لأسعار العملات العالمية.