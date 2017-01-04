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المتقدمة: 20% ارتفاع أسعار اللقيم بالربع الرابع 2016

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مقابلة مع خليفة الملحم رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للتبروكيماويات يتحدث خلالها عن نتائج الشركة للربع الرابع 2016.

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