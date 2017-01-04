المتقدمة: 20% ارتفاع أسعار اللقيم بالربع الرابع 2016 آخر تحديث: الأربعاء 5 ربيع الثاني 1438 هـ - 04 يناير 2017 KSA 19:04 - GMT 16:04 تارخ النشر: الأربعاء 5 ربيع الثاني 1438 هـ - 04 يناير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المتقدمة: 20% ارتفاع أسعار اللقيم بالربع الرابع 2016 PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع خليفة الملحم رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للتبروكيماويات يتحدث خلالها عن نتائج الشركة للربع الرابع 2016.