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شركات الحديد المصرية.. كيف تواجه إغراق السوق المحلية؟

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مقابلة مع محلل قطاع التشييد ومواد البناء لشركة فاروس القابضة مارك أديب، للحديث عن الشركات وقطاع البناء في مصر

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