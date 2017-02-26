منصة إلكترونية لتصدير المنتجات العربية إلى دول العالم آخر تحديث: الأحد 29 جمادي الأول 1438 هـ - 26 فبراير 2017 KSA 15:55 - GMT 12:55 تارخ النشر: الأحد 29 جمادي الأول 1438 هـ - 26 فبراير 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك منصة إلكترونية لتصدير المنتجات العربية إلى دول العالم PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع طارق حسني الرئيس التنفيذي لمشروع "يلا نصدر" يتحدث عن المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز الصادرات العربية.