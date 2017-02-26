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منصة إلكترونية لتصدير المنتجات العربية إلى دول العالم

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مقابلة مع طارق حسني الرئيس التنفيذي لمشروع "يلا نصدر" يتحدث عن المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز الصادرات العربية.

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