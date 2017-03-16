هل يرفع الفدرالي الفائدة مرتين إضافيتين بـ2017 و3 مرات بـ2018؟ آخر تحديث: الخميس 17 جمادي الثاني 1438 هـ - 16 مارس 2017 KSA 16:45 - GMT 13:45 تارخ النشر: الخميس 17 جمادي الثاني 1438 هـ - 16 مارس 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل يرفع الفدرالي الفائدة مرتين إضافيتين بـ2017 و3 مرات بـ2018؟ PDF اطبع حجم الخط أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي للتحدث عن اتجاهات الدولار المستقبلية بعد رفع الفيدرالي للفائدة.