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هل يرفع الفدرالي الفائدة مرتين إضافيتين بـ2017 و3 مرات بـ2018؟

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أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي للتحدث عن اتجاهات الدولار المستقبلية بعد رفع الفيدرالي للفائدة.

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