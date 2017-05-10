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الألعاب الإلكترونية سوق بـ 60 مليار دولار ما حصة العرب منه؟

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مقابلة مع شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية للحديث حول فرص الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية

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