الألعاب الإلكترونية سوق بـ 60 مليار دولار ما حصة العرب منه؟ آخر تحديث: الأربعاء 13 شعبان 1438 هـ - 10 مايو 2017 KSA 15:13 - GMT 12:13 تارخ النشر: الأربعاء 13 شعبان 1438 هـ - 10 مايو 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الألعاب الإلكترونية سوق بـ 60 مليار دولار ما حصة العرب منه؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية للحديث حول فرص الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية