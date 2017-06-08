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تسارع وتيرة تخارج البنوك من الأصول القطرية

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يقول المحللون إن البنوك التي لم تقم بالتخارج من أصولها القطرية حتى الآن، قد تلجأ إلى هذه الخطوة عند موعد استحقاقها، في حين تشير توقعات المحللين لدى أرقام كابيتال إلى أنه في حال تم فرض عقوبات مالية على قطر، ستتفاقم أزمة البنوك القطرية، إذ إنها تعتمد يشكل كبير على الودائع الأجنبية.

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