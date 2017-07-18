بنك وربة: 2.5% حصتنا من تمويل الأفراد بالسوق الكويتي

قال شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة، إن الاستراتيجية الواضحة للبنك وتركيزه على انشطته الرئيسية انعكست بنمو محفظة التمويل بنسبة 68% إلى 1.1 مليار دينار كويتي تعادل 3.7 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا حتى نهاية يونيو الماضي.

