كيف تخطت المصارف السعودية صعوبات القطاع؟

في مقابلة مع "العربية"، قال محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات، إن القطاع المصرفي السعودي يواجه صعوبات في تحقيق مكاسب جديدة، لكن على الرغم من ذلك، يتضح أن البنوك زادت من هوامش الربحية من العملاء الأفراد والشركات، رغم استقرار سعر "السايبر" وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، ورغم استقرار نمو المحافظ الإقراضية والودائع والثبات النسبي في الموجودات.

