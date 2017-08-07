لماذا ارتفعت وتيرة الهجمات الإلكترونية ضد الشركات؟

عزا الدكتور يسري زكي، الخبير في أمن المعلومات، زيادة كثافة حركة الإخراقات الالكترونية إلى كون الأصول المتداولة إلكترونياً غدت ضخمة، خاصة المالية منها، فأصبح بإمكان المخترقين إيجاد فرص كبيرة في الحصول على أموال أو القيام بعمليات استنزاف قد تفقد الجهة المخترَقة المليارات.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن أساليب الأداء في الشركات والجهات المعنية في منطقتنا، بحاجة لإعادة صياغة للسياسات، ومن ثم الإجراءات والأدوات ذات العلاقة، وبحاجة أيضاً لزيادة الوعي وتحديث التكنولوجيات المستخدمة.

وأوضح أننا في المنطقة العربية ننتظر الهجوم ثم نقوم بالدفاع، وهي طريقة مكلفة للغاية. في المقابل لابد من أخذ التوقعات المستقبلية الخاصة بالاخراقات بعين الاعتبار.