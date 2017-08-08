نتائج الربع الثاني تؤشر لانتعاش في قطاع التجزئة السعودي

اعتبر إسلام البياع، رئيس الاستشارات في “كي بي إم جي” السعودية، أن نتائج الربع الثاني من العام الجاري أظهرت انتعاشاً واضحا في قطاع التجزئة متوقعاً استمرار التحسن في الفصول القادمة لكن بوتيرة أقل.

وقال في مقابلة مع "العربية"، إن نتائج "صافولا" جاءت أعلى من المتوقع، مشيراً إلى أن الشركة أحدثت نقلة غير متوقعة في النتائج، من خسائر كبيرة سجلتها في الربع الأخير من 2016 إلى ربح جيد في الربع الثاني من 2017.

ورأى أن الشركة "تسير في اتجاه مناسب".

وكانت أرباح مجموعة "صافولا" قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 10%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتسجل نحو 230 مليون ريال. ورغم تراجع الأرباح إلا أنها جاءت أفضل من متوسط توقعات المحللين عند نحو 213 مليون ريال.