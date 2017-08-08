كيف عاقبت أميركا البنوك بعد الأزمة العالمية؟

اعتدنا خلال السنوات الماضية على قيام السلطات الأميركية بفرض غرامات مليارية على البنوك العالمية، لتعاقبها على سلوك معين أدى إلى تفاقم الأزمة المالية العالمية التي حصلت قبل عشر سنوات.

ففي مثل هذا الأسبوع قبل عشر سنوات، منع بنك BNP Paribas الفرنسي المستثمرين من الاستثمار في المحافظ المنكشفة على الرهون العقارية في الولايات المتحدة، مفسراً ذلك بـ "تبخر كامل للسيولة"، وتاريخ التاسع من أغسطس مربوط من قبل الكثيرين بلحظة اندلاع الأزمة المالية.. فكم بلغ حجم هذه الغرامات؟

150 مليار دولار دفعتها المؤسسات المالية للولايات المتحدة خلال السنوات العشر الأخيرة، من أجل تسوية قضايا تشمل التلاعب أو سوء التصرف عند اكتتاب الرهون العقارية، أو عند تقييم الأوراق المالية، هذا بحسب الدراسة التي أعدتها صحيفة Financial Times.