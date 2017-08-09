قطاع البتروكيماويات.. نتائج فصلية متباينة

قال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لشركة "الاستثمار كابيتال"، إن أرباح "المجموعة" انخفضت بشكل حاد حيث حدث انخفاض في الإيرادات والأرباح مقارنة بالربع الأول.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن سهم "المجموعة" كان مرتفعاً خلال الأشهر الست الماضية مقارنة بـ "بتروكيم"، مما جعل آمال المستثمرين تخيب بالنتائج الأخيرة.

وعن نتائج "بترورابغ"، اعتبر أنه من الصعب توقع أرباحها بسبب التذبذب العالي في النتائج والمخصصات والتوقف المتكرر عن الإنتاج خلال السنوات 3 الماضية، مشيراً إلى أن أرباح الشركة كانت عالية بالفعل، لكن لا يمكن التكهن بالاستمرار في نفس النسق.