هل تشهد السوق المصرية مزيداً من الطروحات هذا العام؟

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة "برايم" القابضة، إن البورصة المصرية ومنذ بداية العام شهدت نوعاً من الهدوء النسبي والتراجع في حجم التداول، رغم ارتفاع المؤشرات، نتيجة توجه المستثمرين نحو الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار البنكية ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن السوق تنتظر نهاية العام الجاري، أي مضي عام على عملية الإصلاح الاقتصادي وتحرير الجنيه المصري، حيث من المتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة بالتراجع.

وتوقع أيضاً ألا تكون هناك معوقات، إذا كانت طروحات القطاع الخاص بأسعار جاذبة وتمثل فرصاً جيدة، لتوفر السيولة.

وكان نائب رئيس البورصة المصرية، محسن عادل، قد قال إن البورصة ستُشكل خلال الأيام المقبلة لجنة تعمل على جذب شركات جديدة للقيد والطرح في السوق، من خلال التواصل مع الشركات لتعريفها بالبورصة ومزايا القيد.

وتوقع نائب رئيس البورصة المصرية، أن تشهد السوق ما بين ثلاثة وخمسة طروحات أولية متوسطة وكبيرة خلال العام الحالي، موضحاً أن ارتفاع سعر الفائدة جعل البورصة بديلاً أكثر جاذبية للحصول على تمويل.

كما سيتم العمل على تطوير البورصة من خلال إضافة أدوات مالية جديدة، مثل تسليف الأسهم والصكوك، إضافة إلى إنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع، والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل.