تحسن ملحوظ في الإيرادات غير النفطية للسعودية

قال عبدالله الربدي، نائب الرئيس لشركة "سعودي سكوب" للدراسات والاستشارات المالية والاقتصادية، إن أرقام أداء الميزانية السعودية للربع الثاني من العام الجاري تظهر تحسناً في مجمل البنود، ما انعكس على تحسن إيرادات الدولة غير النفطية.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى حدوث عملية ترشيد واضحة بدليل انخفاض العجز وتحسن الإيرادات غير النفطية، واصفاً العمل الحكومي في هذا الإطار بالممتاز وذلك لتحسين المالية العامة وتحقيق الأهداف المرسومة.

وقال إن البيان كان واضحاً ومفصلا لناحية الشفافية في مصادر التمويل لتغطية العجز، مشيراً إلى الاعتماد على التنويع في مصادر التمويل وعدم الاكتفاء بالاقتراض الداخلي، لتجنب حدوث أزمة في السيولة وإعطاء فسحة للبنوك لتمويل الاقتصاد المحلي، ما اعتبره سياسة مالية ناجعة، لأن الاقتراض الخارجي والسحب من الاحتياطي في مثل هذه الفترات أفضل من الاقتراض الداخلي.

واعتبر أن الحكومة السعودية تمضي في المسار الصحيح، متوقعاً إنهاء 2017 بعجز أقل من المقدر، وبضغط أقل على القطاع المصرفي.