كيف كان أداء الميزانية السعودية بالنصف الأول من 2017؟

الميزانية السعودية في الربع الثاني 2017
نمو الإيرادات بـ6% إلى 164مليار ريال
انخفاض المصروفات بـ1.3% إلى 210 مليارات ريال
انخفاض العجز بـ20% إلى 46.5 مليار ريال
زيادة الدين العام بـ7.8% إلى 341 مليار ريال بسبب الإصدارات
الإيرادات غير النفطية شكلت 39% من إجمالي الإيرادات
نمو الإيرادات غير النفطية بـ96% إلى 63 مليار ريال مقارنة بالربع الأول
الميزانية السعودية في النصف الأول 2017
نمو الإيرادات بـ29% إلى 308 مليارات ريال
انخفاض المصروفات بـ2% إلى 381 مليار ريال
انخفاض العجز بـ51% إلى 72 مليار ريال
الإيرادات غير النفطية شكلت 31% من إجمالي الإيرادات