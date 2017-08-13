كيف كان أداء الميزانية السعودية بالنصف الأول من 2017؟

الميزانية السعودية في الربع الثاني 2017

نمو الإيرادات بـ6% إلى 164مليار ريال

انخفاض المصروفات بـ1.3% إلى 210 مليارات ريال

انخفاض العجز بـ20% إلى 46.5 مليار ريال

زيادة الدين العام بـ7.8% إلى 341 مليار ريال بسبب الإصدارات

الإيرادات غير النفطية شكلت 39% من إجمالي الإيرادات

نمو الإيرادات غير النفطية بـ96% إلى 63 مليار ريال مقارنة بالربع الأول



الميزانية السعودية في النصف الأول 2017

نمو الإيرادات بـ29% إلى 308 مليارات ريال

انخفاض المصروفات بـ2% إلى 381 مليار ريال

انخفاض العجز بـ51% إلى 72 مليار ريال

الإيرادات غير النفطية شكلت 31% من إجمالي الإيرادات