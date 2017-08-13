كيف حققت السعودية تحسناً في حوكمة المالية العامة؟

أثنت علياء مبيض، مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، على الحكومة السعودية لجهة الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية بل وتحسينه، مشيرة إلى التحسن في حوكمة الإدارة المالية العامة للسعودية.

وقالت في مقابلة مع "العربية" إن الإفصاح عن مصادر التمويل يعطي مصداقية أكثر لإدارة الموازنة، لأنه يدلل على الاستمرار في تنويع مصادر التمويل الذي وعدت به الحكومة ووزارة المالية، كما يظهر الاتجاه نحو الأخذ بعين الاعتبار واقع السيولة في القطاع المصرفي المحلي، وهو أمر أساسي في الإدارة المايكرو-اقتصادية.

وأضافت أن تنويع مصادر التمويل يحسن أيضاً نظرة المستثمرين الخارجيين الذين يتطلعون إلى إصدارات جديدة للحكومة في الأسواق العالمية.