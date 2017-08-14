تيسير التراخيص.. نقلة نوعية في الاستثمار الصناعي بمصر

في إطار تعليقه على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، اعتبر أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، أنها نقلة نوعية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في البلاد، وإحدى أهم الركائز لتحسين المناخ الاستثماري.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة المصرية قد خفضت زمن إصدار الترخيص الصناعية من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وإلى 30 يوماً للترخيص المسبق.

وقال عبد الرازق في مقابلة مع "العربية" إنه سيتم تبويب جميع أنواع الصناعات لتسهيل تصنيفها من حيث المخاطر، وتعريف كل مستثمر بنوعية نشاطه الصناعي والإجراءات والمدة المطلوبة للحصول على الترخيص.

وأشار إلى أن القانون يخدم جميع القطاعات بشكل عام، لأنه يخاطب جميع أنواع الصناعات حتى عالية المخاطر منها التي أصبح الحصول على ترخيص لها خلال شهر فقط، كما أصبح المستثمر يتعامل مع جهة واحدة بدل 11 جهة في السابق.

وأضاف أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات بمصر في الوقت الحالي، نتيجة مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه مع إقبال العديد من المستثمرين.