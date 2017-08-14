هل يرتفع الإنفاق في السعودية مع نهاية السنة؟

قال الدكتور فهد التركي، كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في "جدوى للاستثمار"، إن المالية السعودية تتمتع بقوة كبيرة والإفصاح الفصلي عن أداء ميزانية المملكة سيدعم هذا التصور، فضلاً عن تعزيزه لثقة المستثمرين.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أنه في العادة تشهد السعودية إنفاقاً أعلى من المقدر في الموازنة يقل أو يزيد عن 25%، في المقابل حدث في السنة الحالية انخفاض في الإنفاق بحدود 7 نقاط مئوية. لكنه أضاف أن الحكم على الأمر يجب أن يكون بناء على سلسلة محددة للإنفاق الحكومي، لمعرفة السلوك الإنفاقي وعامل الموسمية.

ولفت إلى أنه على الصعيد العالمي، يكون الإنفاق الحكومي أعلى مع نهاية العام، بسبب إقفال الحسابات واعتماد الإنفاق الرأسمالي على الإنجاز والتقييم، متوقعاً أن يرتفع الإنفاق في السعودية خلال الربع القادم.

وأكد التركي على أن الإنفاق الرأسمالي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي، حيث من المقدر أن يكون بحدود 260 مليار ريال خلال السنة الحالية، وإلى الآن تم إنفاق نحو 25% من إجمالي المقرر في الميزانية، بناء على المعطيات المتوفرة.