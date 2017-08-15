كيف حققت "بلتون" قفزة قوية في الإيرادات ؟

تعتزم "بلتون المالية" إطلاق صندوق استثماري بقيمة مليار دولار في سبتمبر المقبل، في الوقت الذي تحولت إلى الربحية بالربع الثاني من العام الجاري، وحققت 17.3 مليون جنيه، من خلال قفزة في الإيرادات بـ 652%.

وفي مقابلة مع "العربية"، أرجع باسم عزب العضو المنتدب لـ"بلتون" المالية القابضة، هذه القفزة إلى عوامل أساسية على رأسها استحواذ "بلتون" على شركة أميركية تتعامل مع الأسواق الناشئة والأولية، والتي تمثل حوالي 60% من مبيعات الشركة.

إلى جانب أمور إيجابية في مجال السمسرة بمصر الذي شهد ارتفاعاً في مبيعات "بلتون"، ونشاط ترويج الإكتتابات الذي زاد بـ 55%.

أما بالنسبة لإدارة الأصول، فقد ارتفعت بحوالي 46% على أساس نصف سنوي، في ظل توجه كبير من قبل الصناديق الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة والأولية التي تقوم "بلتون" القابضة بتغطية العديد منها ما يرفع نشاط وربحية الشركة.