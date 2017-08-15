ضعف في السيولة ونشاط محدود بالسوق السعودية

قال وليد بن غيث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، في مقابلة مع "العربية"، إنه مع انتهاء فترة إعلان الشركات عن النتائج الفصلية، يتضح أنها كانت أقل من التوقعات، مما أثر على حركة السوق السعودية إلى جانب المفاجآت السلبية من شركات قيادية في السوق.

وأضاف أنه منذ بداية السنة طبع الإستقرار أداء السوق دون وجود تغير كبير، وإلى جانب النتائج غير الداعمة ليس من المستغرب حدوث ضعف كبير في الإقبال من جهة المستثمرين.

لكنه أشار إلى أن السوق السعودية لا تزال تتأثر إيجاباً بالزخم الذي أحدثته التطورات الخاصة بإضافتها إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وقد يستمر هذا التأثير الإيجابي خلال الفترة القادمة.