هل سترفع مصر الضرائب على العقارات لتنظيم السوق؟

مقابلة مع فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، للحديث حول ظاهرة الوحدات العقارية المغلقة غير المستغلة في مصر والتي يتجاوز عددها 10 ملايين وحدة سكنية مبنية لكنها غير مكتملة التشطيب للتفاصيل اللاحقة لعملية البناء من تشطيبات وتمديدات وتجهيزات حيث تكون لهذا النوع غير المكتمل من الشقق سوقاً وأسعاراً مختلفة في مصر.

