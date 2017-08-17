مصر تجري مفاوضات لتشكيل مجلس استشاري للاستثمار الأجنبي

بدأت وزارة الإستثمار والتعاون الدولي في مصر، مفاوضات مع رجال أعمال مصريين لتشكيل مجلس استشاري للإستثمار الأجنبي في البلاد، ليكون منصة للحوار بين الحكومة وكبرى الشركات الاستثمارية.

كما تجري الوزارة مفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، لتقديم الدعم الفني والدراسات الاستشارية عن احتياجات المستثمر الأجنبي.

وحول الدور الذي يجب أن يضطلع به المجلس، قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة "رسملة مصر" لإدارة الأصول، في مقابلة مع "العربية"، إن وجود مجلس يجمع نخبة من رجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات، ومؤسسات السوق المختلفة، سيجعل منه همزة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص القادر على جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحقيق سرعة وكفاءة في التعامل مع المعوقات، وإيصال الصوت بشكل أوضح لأصحاب القرار.

وأضاف أن كبرى الشركات المستثمرة في مصر توجد في قطاع الطاقة، لذلك يجب أن يكون هناك تمثيل في المجلس المزمع تشكيله للشركات العاملة في هذا المجال، إلى جانب شركات الخدمات والبرمجيات، وبعض جمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية المسؤولة عن استثمارات العديد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلاً عن بنوك الاستثمار المسؤولة عن الترويج لفرص الاستثمار في البلاد.