هل تتمكن "اتحاد عذيب" من إعادة ترتيب أوراقها ؟

قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات، إنه رغم إعلان شركة "اتحاد عذيب" عن نتائج إيجابية في الربع الثاني من 2017، إلا أن ثمة أرباحاً غير تشغيلية فاقت الخسائر التشغيلية، أتت نتيجة بيع الشركة 500 برج بـ98 مليون ريال، ما يعطي إشارة إلى أن النتائج التشغيلية هي في الواقع خسائر تشغيلية بـ 43 مليون ريال، وليست صافي ربح بـ 55 مليوناً.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن الخسائر المتراكمة في حقوق المساهمين تشكل 40% من رأس مال الشركة، لافتاً إلى أن مراجع الحسابات الخارجي أكد على وجود شكوك في قدرة الشركة على الاستمرار في المستقبل، ما يعني أنها مازالت تواجه مشاكل حقيقية تتطلب التحرك الجدي من قبل مجلس الإدارة.

وكانت "اتحاد عذيب" للاتصالات "جو" قد أعلنت تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثاني من 2017، بلغت قيمتها 55.42 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 58.11 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل خسائر بـ 22.02 مليون ريال في الربع السابق.

وحول ما إذا كان التحسن في الأرقام التشغيلية يفتح فرصة أمام الشركة لإعادة ترتيب أوراقها، قال العمران إن الفرصة موجود، لكن الاحتمالات ضعيفة وتحتاج إلى جهد كبير في ظل المنافسة الشديدة من قبل مشغلين آخرين.

من ناحية أخرى، اعتبر العمران أن النتائج الفصلية التي أعلنت عنها شركة "فواز الحكير"، ممتازة مع تحقيق نمو فصلي كبير، لكنه أشار إلى أن التدقيق في إعلان الشركة يظهر موسمية الأداء، التي لعبت دوراً كبيراً في تحسين الربحية.

يذكر أن أرباح "فواز الحكير" الفصلية ارتفعت إلى 232 مليون ريال بزيادة قدرها 4.13% مقارنة مع نفس الربع من السنة الماضية.