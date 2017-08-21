مصر.. تمويلات من المنح والبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا القطاع يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة، معلنة إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب عبر 4 برامج قصيرة لتأهيل رواد الأعمال في كيفية بدء المشروع وإدارته.

وتحدثت جامع بمقابلة مع "العربية" عن مهام جهاز تنمية المشروعات الذي حل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ولديه تعاون كامل مع البنوك في جانبين الأول متعلق بخدمات غير مالية تستهدف تأهيل رواد الأعمال للحصول على التمويل من البنوك، والثاني توفير عقود التمويل من الجهات المانحة لهذه المشروعات.