هل تخضع صناديق "ريت" للمضاربة ؟

اعتبر محمد الضحيان، الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، أن إنشاء الصناديق العقارية المتداولة جاء لإرضاء رغبة المستثمرين بالسعودية في الاستثمار العقاري.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن لا عمليات مضاربة يشهدها التداول في الصناديق العقارية، مشيراً إلى أنها تعتمد على الدخل الثابت للوحدات العقارية.

ولفت إلى أن إدراج تلك الصناديق يتم تحت إشراف هيئة السوق، وبوجود دفاتر وسجلات ما يجعلها بمنأى عن عمليات التلاعب، مشيراً إلى أن عمليات العرض والطلب من المستثمرين أنفسهم، ترفع الأسعار أحياناً بشكل غير عقلاني.

وقال إن سعر الطرح الأساسي يكون مقارباً لقيمته السوقية، مع هامش ترغيبي للمستثمرين، وذلك للمحافظة على أموالهم ودفع الاستثمار الوطني عبر الأسلوب الممنهج والعوائد الثابتة.