تصريحات "ترمب" حول جدار المكسيك تضغط على الدولار

قال نورس حافظ، كبير استراتيجيي الأسواق في كافيو للوساطة المالية، إن الدولار الأميركي مازال متراجعا منذ بداية العام بـ 8.5%، رغم الارتفاع الذي شهده في الجلسات الماضية.

وعزا تراجعات اليوم في مقابلة مع "العربية" إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول تمويل جدار المكسيك، والتي توحي بأن الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين سيؤدي غالباً إلى إغلاق حكومي بنهاية سبتمبر المقبل، ما يعني أيضاً أن عملية الإصلاح الضريبي ستتأخر، ما سيقلل فرص رفع الفائدة الأميركية من قبل الفيدرالي الأميركي في الاجتماع المقبل.