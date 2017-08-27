رفع أسعار الطاقة يزيد أعباء قطاعي الحديد والأسمنت بمصر

أكد مارك أديب محلل قطاع التشييد ومواد البناء لشركة فاروس القابضة، أن مصانع الأسمنت من الأفضل لها عدم الاعتماد على الغاز الطبيعي، بموجب توجهات الأسعار الحالية في مصر.

وتوقع أديب في مقابلة مع قناة "العربية" عدم فتح الباب في مصر على تقديم دعم مالي للمزيد من قطاعات الصناعة، بخاصة مع التغيرات الهيكلية الكبيرة للقطاعين الحديد والأسمنت بموجب خطوات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية.

ومن المرتقب عقد اجتماع خلال أيام، بين اتحاد المستثمرين ووزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، لمناقشة إعادة تسعير الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد توريد "الشركة القابضة للغازات المصرية" "إيجاس" الغاز الطبيعي للمصانع بأسعار أعلى من مثيلاتها العالمية، الأمر الذي زاد من الأعباء على عاتق القطاع الصناعي، وسط ارتفاع أسعار خامات ومدخلات الإنتاج.

يُذكر أن قطاعي الأسمنت والحديد، من أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً بتعويم الجنيه، بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج.