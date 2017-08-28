كيف سيتحرك قطاع الأسمنت بالسعودية خلال الـ 15 سنة المقبلة؟

تحدث محمد طمليه محلل أبحاث الأسهم في شركة الأهلي كابيتال في مقابلة مع قناة "العربية" عن تقرير الشركة حول قطاع الأسمنت لتفسير كيفية النمو في هذا القطاع خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

وأشار طمليه الذي أعد التقرير إلى نمو ضعيف بمبيعات قطاع الأسمنت في السعودية خلال السنوات من 1985 لغاية 2000 بنمو نسبته 2% موضحا أن الفترة اللاحقة شهدت نمواً قوياً لـ 15 سنة حتى عام 2015 وهو ما يطرح تساؤلات حول الأداء في السنوات المقبلة.

وكانت الأهلي كابيتال أصدر تقرير يفصّل أداء قطاع الاسمنت في السعودية خلال الفترة الماضية، وتوقعت استمرار التباطؤ في القطاع خلال العام الحالي وتراجع المبيعات بـ 12 إلى 20% بعد أن شهدت المبيعات تراجعا بنحو 10% في 2016، وهو التراجع الأول منذ عام 1997.

ويأتي هذا التباطؤ في قطاع الاسمنت بحسب الأهلي كابيتال بعد 15 عاما من النمو المتواصل، ارتفعت فيها المبيعات بنحو 7% سنويا.